حقيقة زيادة دعم حساب المواطن للدفعة 19

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

رد حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن وجود زيادة في قيمة الدعم المقدم من البرنامج للدفعة 19.

وأكد البرنامج أنه لا يوجد زيادة في مبالغ دعم حساب متابعات الخليج 365، وفي حال كان هناك أي مستجدات في البرنامج سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية، وكذلك من خلال حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب مواطن.

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ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يُفصح عنها المواطنون عند التسجيل، لكنه يقوم بمطابقتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف، يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.