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شكرا لقرائتكم حقيقة زيادة دعم حساب المواطن للدفعة 19 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حقيقة زيادة دعم حساب متابعات الخليج 365 للدفعة 19
متابعات الخليج 365 - الرياض
رد حساب متابعات الخليج 365 على العديد من الاستفسارات بشأن وجود زيادة في قيمة الدعم المقدم من البرنامج للدفعة 19.
وأكد البرنامج أنه لا يوجد زيادة في مبالغ دعم حساب متابعات الخليج 365، وفي حال كان هناك أي مستجدات في البرنامج سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية، وكذلك من خلال حساب المتحدث الرسمي لبرنامج حساب مواطن.
ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يُفصح عنها المواطنون عند التسجيل، لكنه يقوم بمطابقتها بالبيانات المسجلة لدى الجهات الرسمية، وفي حال وجود اختلاف، يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.
من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفع الـ20، والتي سيتم إيداعها في شهر يوليو المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.
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