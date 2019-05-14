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مسؤول أمريكي: إيران متورطة في تخريب السفن بالمتفجرات وهذه الأدلة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مسؤول أمريكي، أن التحقيق المبدئي في الهجوم على سفن مدنية تجارية قرب الإمارات يظهر تورط إيران بحادثة تخريب السفن في المنطقة.
وأضاف المسؤول، بحسب “العربية”، أن الفجوات في السفن المستهدفة ناجمة عن شحنات متفجرة، وأن إيرانيين أو مجموعات موالية استخدمت متفجرات لإحداث فجوات في السفن.
وشدد على أن الولايات المتحدة تتعاون مع الإمارات في التحقيق بحادثة استهداف السفن.
من جهته، قال فريق عسكري أمريكي: إن حجم الفجوات في السفن المستهدفة يتراوح بين 5 أقدام و10 أقدام، وأن الفجوات في جسم السفن أحدثت قرب سطح المياه وتحته مباشرة.
ورجح الفريق العسكري الأمريكي أن تكوُّن الفجوات في السفن ناجمة عن شحنات متفجرة.
في سياق متصل، تسير حركة العمل بميناء الفجيرة في الإمارات بشكل طبيعي من دون توقف مع دخول وخروج السفن من وإلى الميناء بطريقة اعتيادية، بعد يوم من تعرض 4 سفن تجارية لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية لدولة الإمارات قبالة الفجيرة، في وقت يستمر التحقيق لمعرفة من يقف وراء أعمال التخريب.
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