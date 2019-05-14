العطاء قيد الإجراء للدفعة الثالثة من سند الزواج

2019-05-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن برنامج سند محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديث حالات المتقدمين على مبادرة سند الزواج للدفعة الثالثة.

وأكد سند محمد بن سلمان أن العطاء قيد الإجراء للدفعة الثالثة من مبادرة سند الزواج.

في سياق متصل، تتواصل عملية التسجيل في الدفعة الخامسة من مبادرة سند الزواج، إحدى مبادرات برنامج سند محمد بن سلمان.

آلية التقديم والاستحقاق:

تستقبل الطلبات من خلال المنصة الرسمية للبرنامج فقط عبر الرابط التالي (هنا) وتحديث آلية التقديم لكل مبادرة حسب طبيعتها.

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