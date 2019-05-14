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علامات استفهام مستمرة بشأن جثمان زكي يوسف والمسرحية التركية فاشلة!
متابعات الخليج 365 - الرياض
لا زالت علامات الاستفهام تزداد بشأن ما حدث مع الفلسطيني زكي يوسف في سجون تركيا، خاصةً بعد تأكيدات بمقتله بسبب التعذيب.
وتدعي تركيا أن زكي يوسف انتحر، ولكن كيف سينتحر وقد أكد المحامي الخاص به أنه سيطلق سراحه بكفالة، ما يؤكد أن ما حدث ما هو إلا مسرحية تقودها السلطات التركية.
ويطالب أهل المقتول بتسليم الجثمان، ولكن في المقابل لا زالت المماطلة التركية مستمرة، وهو ما وصفه قول شقيق زكي يوسف: “يكفي ظلمًا.. قتلوه ونريد جثمانه”.
وألقت السلطات التركية القبض على زكي يوسف واتهمته بالتجسس السياسي والعسكري والدولي، ثم أحالته النيابة ورفيقه سامر شعبان إلى القضاء لتزعم الرواية الرسمية أنه انتحر، ولكن الواقع يقول إنه قتل، ليظل مصير زميله مجهولًا إلى الآن.
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