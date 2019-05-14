التسجيل في ساند خطوات طلب صرف تعويض ساند عبر gosi.gov.sa

نتابع من خلال موقعنا نجوم مصرية تفاصيل صرف تعويض ساند أيضا التسجيل في ساند، وهو أحد برامج العاطلين عن العمل، أو من تعرضوا للفصل عن العمل بسبب ظلم ما أو خارج إرادتهم لمرض أو حادثة، لذا نتابع من خلال هذا المقال إيضاح خطوات التسجيل في نظام ساند، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في راغبي التسجيل في ساند، والجدير بالذكر أن نظام ساند أحد البرامج التي استحدثتها التأمينات الاجتماعية أفادت الكثير من العاطلين، حيث تعويضهم من خلال مكافآت ورواتب شهرية، وأفادت أيضا السعوديين وغير السعوديين بشكل كبير.

خطوات طلب صرف تعويض ساند

أكدت التأمينات الاجتماعية أن هناك عدد من الخطوات لطلب صرف تعويض ساند وهي كالتالي:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني نظام ساند

ثم البدء في تسجيل الدخول إلى الحساب الشخصي الخاص بمقدم الطلب في التأمينات أون لاين .

. ثالثا يتم اختيار أيقونة “التعطل عن العمل” ومنها يتم اختيار أخرى “طلب ساند”.

وفي النهاية يتم إدخال رقم الحساب البنكي أو الآيبان الخاص بمقدم الطلب ثم الضغط على كلمة إرسال الطلب.

بعد إرسال الطلب ستظهر رسالة تأكيد على نجاح تقديم الطلب، ومن ثم في حال الاعتماد الرسمي لطلب المتقدم تصل رسالة بالتأكيد.

التسجيل في ساند

يمكن التسجيل في ساند للرجال أو التسجيل في ساند للنساء، إلكترونيا بالدخول إلى موقع نظام ساند والتحقق من أهلية المشترك، من خلال الدخول إلى “تحقق من نظام ساند“ للاستفادة من الدعم المادي التي تقدمه التأمينات الاجتماعية، والجدير بالذكر أن دعم نظام ساند يصل إلى 60% من مجمل ما كان يتقاضاه العاطل أثناء توظيفه، وهناك عدد من الشروط الواجب توافرها في مقدمي طلبات الصرف والتي على أساسها يصرف الدعم.

شروط التسجيل في ساند

يجب أن يكون الموظف المقدم في ساند سعودي الجنسية. يجب ألا يكون قد تم طرده من العمل. يجب ألا يكون لديه أي دخل من عمل أو نشاط خاص. يجب ألا يكون قد قدم استقالته بمحض إرادته. يجب أن يكون قد سجل بالوزارة. يجب ألا يتجاوز سن المشترك 60 عاما كي يستفيد من مدفوعات ساند. يجب أن يكون المشترك باحث عن عمل. يجب الالتزام بالتدريب التي حددته وزارة العمل.

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