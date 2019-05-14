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العفو الملكي يُطلق 80 سجينا في بيشة

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جدة - خالد شويل - محمد السريعي (بيشة)

أطلقت إدارة سجن بيشة العام منذ صدور أوامر العفو الملكي عن سجناء الحق العام وحتى أمس (الاثنين) 80 سجينا ممن تنطبق عليهم شروط العفو.

وعلمت "الخليج 365" من مصدر موثوق، أن السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي سعوديون ومن جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن 50 منهم تم إطلاقهم مباشرة، بينما تم تحويل 30 آخرين لإدارة الجوازات بالمحافظة لاستكمال الإجراءات النظامية بهذا الشأن وذلك بحسب نوع قضاياهم ما بين سجناء من مجهولي الهوية ومهربين مجهولين.

وأضاف المصدر أن اللجنة المشكلة لتنفيذ أوامر العفو الملكي لسجناء الحق العام بدأت منذ صدور الأمر الملكي الكريم بدراسة ملفات النزلاء وتحديد المستفيدين من العفو، مؤكداً أن اللجنة مستمرة بدراسة أوضاع السجناء وإطلاق من تنطبق عليهم شروط العفو.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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