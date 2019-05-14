شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) دشنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، اليوم (الثلاثاء)، المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، وأطلقت حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وأوضحت الهيئة أن مهمة المركز تعزيز المعرفة بالمخاطر السيبرانية ورفع مستوى الوعي، فيما أضاف المركز عبر تغريدة أنه يسعى إلى تحقيق أهداف الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في رفع مستوى الوعي ونشر التحذيرات وتعزيز المعرفه بأخطار الأمن السيبراني.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.