السعودية | وزير الثقافة السعودي يلتقي نظيره الروسي في موسكو

شكرا لقرائتكم وزير الثقافة السعودي يلتقي نظيره الروسي في موسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي، الاثنين، في العاصمة الروسية موسكو، نائب رئيس الوزراء للرياضة والسياحة والثقافة، أولغا غولوديتس، ووزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، وذلك خلال زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مجالات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثقافية السعودية الروسية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية، الدكتور رائد بن خالد قرملي، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لبلدان الشرق الأوسط ودول أفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميتريف.