، "القويحص" يؤكد أهمية الرقابة على المطاعم والمتاجر والارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن ،

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شدَّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على أهمية تكثيف الجهود المبذولة من منسوبي البلدية، وتشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية.
وأكد "القويحص" أهمية استمرار الجولات التفقدية في نطاق جميع البلديات الفرعية من أجل الوقوف على الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة، والارتقاء بها، وبخاصة خلال هذه الأيام المباركة. كما تابع القويحص التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال قيام أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، بجولة ميدانية لتفقد الخدمات التي تقدمها بلدية أجياد الفرعية استمرارًا لجولاته الميدانية التفقدية في نطاق البلديات الفرعية المختلفة في شهر رمضان.
وشارك في الجولة المهندس غازي الحربي مدير البلديات، والمهندس محمد أبو طالب من إدارة الطرق، ومتحدث أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، ورئيس بلدية أجياد المهندس عبد الله الزايدي، وعدد من مسؤولي الأمانة.
"القويحص" يؤكد أهمية الرقابة على المطاعم والمتاجر والارتقاء بخدمة ضيوف الرحمنهادي العصيمي الخليج 365 2019-05-14
شدَّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على أهمية تكثيف الجهود المبذولة من منسوبي البلدية، وتشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية.
وأكد "القويحص" أهمية استمرار الجولات التفقدية في نطاق جميع البلديات الفرعية من أجل الوقوف على الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة، والارتقاء بها، وبخاصة خلال هذه الأيام المباركة. كما تابع القويحص التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال قيام أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، بجولة ميدانية لتفقد الخدمات التي تقدمها بلدية أجياد الفرعية استمرارًا لجولاته الميدانية التفقدية في نطاق البلديات الفرعية المختلفة في شهر رمضان.
وشارك في الجولة المهندس غازي الحربي مدير البلديات، والمهندس محمد أبو طالب من إدارة الطرق، ومتحدث أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، ورئيس بلدية أجياد المهندس عبد الله الزايدي، وعدد من مسؤولي الأمانة.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
02:08 AM
خلال قيامه بجولة ميدانية على نطاق بلديات المنطقة المركزية
شدَّد أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على أهمية تكثيف الجهود المبذولة من منسوبي البلدية، وتشديد الرقابة على المطاعم والمحال التجارية.
وأكد "القويحص" أهمية استمرار الجولات التفقدية في نطاق جميع البلديات الفرعية من أجل الوقوف على الخدمات التي تقدمها أمانة العاصمة المقدسة، والارتقاء بها، وبخاصة خلال هذه الأيام المباركة. كما تابع القويحص التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
جاء ذلك خلال قيام أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد القويحص، بجولة ميدانية لتفقد الخدمات التي تقدمها بلدية أجياد الفرعية استمرارًا لجولاته الميدانية التفقدية في نطاق البلديات الفرعية المختلفة في شهر رمضان.
وشارك في الجولة المهندس غازي الحربي مدير البلديات، والمهندس محمد أبو طالب من إدارة الطرق، ومتحدث أمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد سمرقندي، ورئيس بلدية أجياد المهندس عبد الله الزايدي، وعدد من مسؤولي الأمانة.
، "القويحص" يؤكد أهمية الرقابة على المطاعم والمتاجر والارتقاء بخدمة ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
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