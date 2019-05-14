، الشاب "أنس" يبتكر خريطة إلكترونية لتنظيم مواقف "كدي مكة" دون زحام ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن برنامج "شباب مكة في خدمتك" التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام



ابتكر الشاب "أنس باويان"، أحد العاملين في نشاط تنظيم المواقف ببرنامج "شباب مكة في خدمتك"، التابع لمشروع تعظيم البلد الحرام؛ طريقة لخروج ودخول سيارات المعتمرين والزوار في مواقف "كدي" دون زحام ولضمان سلاسة الدخول والخروج من وإلى المواقف، بالتنسيق مع إدارة مرور العاصمة المقدسة.

وتفصيلاً؛ قام الشاب "باويان" بعمل رسم المواقف إلكترونيًا خلال عمله في تنظيم سيارات الزوار والمعتمرين بالشراكة مع إدارة مرور العاصمة المقدسة، وذلك لتسهيل عملية تنظيم دخول وخروج المركبات.

وحرص "باويان" على توزيع نسخ من الرسم الإلكتروني "خريطة توضيحية" على زملائه في الميدان داخل المواقف للعمل على ضوئها وتنفيذ مهامهم لسلامة اصطفاف المركبات بشكل منظم بعيدًا عن العشوائية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في سبيل التسهيل على قائدي المركبات قاصدي المسجد الحرام.

ورحّب القائمون على مشروع تعظيم البلد الحرام بالفكرة التي من شأنها تتمثل في توعية الزوار والمعتمرين لضمان وقوف مركباتهم بالشكل السليم، وفي إطار ما يقدمه شباب مكة في خدمة المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف.