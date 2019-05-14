، بحضور الفيصل.. وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة الحج العليا ،

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بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في جدة اليوم اجتماع لجنة الحج العليا.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج، ومتابعة مشروعات الحج للاستمرار في الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع اتُّخذت عدد من التوصيات حيال ما جرى مناقشته للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
بحضور الفيصل.. وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة الحج العلياوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-05-14
بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في جدة اليوم اجتماع لجنة الحج العليا.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج، ومتابعة مشروعات الحج للاستمرار في الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع اتُّخذت عدد من التوصيات حيال ما جرى مناقشته للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
14 مايو 2019 - 9 رمضان 1440
02:01 AM
تابع المشروعات المقدَّمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات
بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في جدة اليوم اجتماع لجنة الحج العليا.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج، ومتابعة مشروعات الحج للاستمرار في الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.
وفي ختام الاجتماع اتُّخذت عدد من التوصيات حيال ما جرى مناقشته للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.
، بحضور الفيصل.. وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة الحج العليا ،
المصدر : الخليج 365
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