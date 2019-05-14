، بحضور الفيصل.. وزير الداخلية يرأس اجتماع لجنة الحج العليا ،

محمد بن مسعود - الدمام - تابع المشروعات المقدَّمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات

بحضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رأس الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، في جدة اليوم اجتماع لجنة الحج العليا.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج، ومتابعة مشروعات الحج للاستمرار في الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.

وفي ختام الاجتماع اتُّخذت عدد من التوصيات حيال ما جرى مناقشته للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-.