هكذا تفاعل متحدث “التجارة” مع “العاصوف” بسبب “الغش التجاري”

كعادته.. مسخراً قناته في موقع «تويتر» منبراً للتوعية بالحقوق، والتحذير من المخالفات النظامية، يعكف المتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين على إطلاق التغريدات التي يُحذّر فيها من مغبة الوقوع في المخالفات التجارية المختلفة، من تستر، وغش تجاري، وتزوير علامات، وممارسة أنشطة غير مرخصة، وغيرها من المخالفات، كاشفا العقوبات المترتبة عليها التي تتباين بين الغرامة والسجن وإلغاء النشاط وشطب السجل وغيرها.

الدور المعتاد الذي يؤديه عبدالرحمن الحسين عبر حسابه في «تويتر» يبرز لجميع متابعيه بتفاعله المستمر معهم عبر الردود والإجابة عن الاستفسارات وإيضاح ما يتطلب إيضاحا للمغردين حيال جميع ما يخص أنشطتهم المختلفة ويدخل في اختصاص وزارة التجارة والاستثمار، إلا أن ما جاء على غير العادة هذه المرة، وبطريقة «مرحة» تفاعله مع الحلقة الثامنة من مسلسل «العاصوف»، اليوم (الاثنين)، التي انتهز فيها الفرصة لتقديم توعية مبسطة حيال مخالفة تجارية، إذ طوع أنامله للتوعية حيالها، لضررها مادياً واقتصادياً. وتمحور أحد مشاهد الحلقة حول قيام أحد أبطال المسلسل، الممثل القدير عبدالإله السناني، الذي يجسد شخصية شخص يدعى «محسن»، وشريكه الذي يدعى «راشد» بجلب سجاد ليتم إيصاله إلى قصر أحد الأمراء -وفقا لمشاهد المسلسل-، ليقع «محسن» وشريكه «راشد» في مصيدة بضاعة مغشوشة، قادتهما إلى السجن.

وتتواصل أحداث الحلقة، ليجد شقيق «محسن».. «خالد الطيان» (الذي يجسد شخصيته الممثل القدير ناصر القصبي) نفسه أمام مهمة مساعده شقيقه وإخراجه من السجن، وهو ما تم بإعادة المبالغ التي تحصل عليها «محسن» من الصفقة إلى الأمير، ليبادر الأخير بالتنازل عن القضية ويتم الإفراج عن «محسن» وشريكه. هذه المشاهد التي لم تتجاوز دقائق معدودة، دفعت بالمتحدث باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، إلى تطويع أنامله لتدوين تغريدة توعوية حول عدم إسقاط الحق العام عند تنازل المتضرر من الغش التجاري عن حقه الخاص، إذ غرد الحسين بقوله: «بيع السجاد المغشوش أو غيره من السلع لا تسقط عقوبته بتنازل المتضرر عن حقه الخاص.. هناك حق عام نص عليه نظام مكافحة الغش التجاري يصل إلى 3 سنوات سجن ومليون ريال غرامة مع تشهير وغيرها من العقوبات»، مضمناً تغريدته «منشن» الممثل عبدالإله السناني بحسب صحيفة عكاظ.