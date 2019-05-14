الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد بعد 7 أيام في حائل

أعلن حساب “المرور” على “تويتر” أنه ستبدأ إجراءات الرصد الآلي لضبط مخالفات عدم ربط حزام الأمان واستخدام الهاتف المتنقل باليد أثناء القيادة، بعد 7 أيام، وذلك في منطقة حائل.
يُذكر أن المرور أكد أكثر من مرة على ضرورة التقيد بالنظام وأن استخدام الهاتف أثناء القيادة يُعد أحد أكثر مسببات الحوادث التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء، كما أن حزام الأمان يساهم في تخفيف الإصابات الخطرة التي قد تنجم عن وقوع حوادث السير.
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