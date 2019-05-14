مشاهدة مسلسل العاصوف 2 الحلقة 8 الثامنة حصريًا بطولة ناصر القصبي

يحظى المسلسل السعودي "العاصوف2" الذي يُبث عبر قناة mbc4 خلال شهر رمضان المبارك، بمتابعة واسعة من الجمهور العربي، وهو ضمن المسلسلات الخليجية التي تنافس بقوة في الماراثون الدرامي لهذا الموسم الرمضاني 2019.

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ونال المسلسل السعودي "العاصوف2" بنسخته الثانية منذ عرض الحلقة الأولى على إعجاب الجمهور العربي، وما زال حتى اليوم يسجّلُ نسبًا عالية من المشاهدة والمتابعة، الأمر الذي ينعكسُ إيجابًا على سمعة المسلسل وتحقيق غايته المنشودة في خضمّ المنافسة الشديدة.

ويقودُ بطولة مسلسل "العاصوف2" النجم السعودي القدير ناصر القصبي، ويشاركه في البطولة نخبةً من ألمع نجوم الشاشة الخليجية، أبرزهم: ليلى السلمان وعبد اﻹله السناني وريم عبدالله وريماس منصور وفادي صبيح، وباقة أخرى من الفنانين ونجوم الصف الأول.

وتدور أحداث مسلسل العاصوف الجزء الثاني، في حقبة الثمانينات وما حملته بين طياتها من تحوّلات سياسية واقتصادية عصفت بالمنطقة في تلك الفترة الزمنية المليئة بالأحداث منذ بدايتها، ممثلة بالثورة في إيران والحرب العراقية – الإيرانية وتأثر المجتمع الخليجي بها وما رافقها من تغيّرات على المجتمع السعودي.