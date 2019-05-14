مصادر تكشف لـ«عاجل» حقيقة السطو على محل ذهب بجدة

كشفت مصادر لـ«عاجل»، حقيقة مقطع فيديو متداول، يظهر مجموعة من الأشخاص وهم يسطون على محل مشغولات ذهبية، نافيًا وقوع الحادث بأحد محال الذهب بالكندرة بمحافظة جدة.

وأوضحت المصادر أن الحادثة، التي تم تداولها على نطاق واسع، وقعت خارج المملكة وبالتحديد في «برامبتون» بمقاطعة أونتاريو الكندية.

ودعت المصادر إلى ضرورة عدم نشر مثل تلك الأحداث والزعم بأنها وقعت داخل المملكة، محذرًا من تناقل الشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت المصادر الجميع بتحرّي الدقة، وعدم نشر مثل تلك الشائعات، التي ربما تطول مروّجها ومتداوليها العقوبات الخاصّة بالجرائم المعلوماتية.