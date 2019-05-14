ضعف الأداء يعفي 3 مديري إدارات بتعليم مكة

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد الحارثي، قرارا يقضي بعدم تجديد تكليف 3 مديري إدارات بالتعليم، وهم مدير إدارة التدريب والابتعاث، ومدير مكتب التعليم بمحافظة الكامل، ومدير مكتب «وفاء» بإدارة التعليم، إضافة إلى نقل وتدوير 18 مديرا، بعد مراجعة الاحتياج والشواغر وجودة الأداء خلال العام الدراسي الماضي.

جاء ذلك بناء على توصيات اجتماع لجنة اختيار القيادات للعام الدراسي 1439/1440، والتي اطلعت عليها «عاجل»، وقد جاءت بناء على مراجعة الاحتياج والشواغر، ومراجعة جودة الأداء لتشمل عدم التجديد والتجديد والنقل والتدوير.

واعتمد المدير العام قرارات تجديد تكليف 53 مديرا ومستشارا، فيما تم تكليف 6 مشرفين ومشرفات بإدارات تعليمية ومكاتب تعليم مؤقتا ولمدة 3 أشهر فقط، لحين استكمال إجراءات المقابلات الشخصية وتكليفهم نظاميا بهذه الإدارات.