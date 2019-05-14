القبض على الجاني وإيداعه قسم التوقيف
كشفت مصادر لـ«عاجل»، أن الجهات الأمنية بشرطة منطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة أبو عريش، تتحفظ على مواطن اعتدى على أم طليقته المسنة وطعنها بآلة حادة في صدرها، والتي وقعت أحداثها بأحد أحياء محافظة أبو عريش.
وتعود التفاصيل التي روتها المصادر، إلى قيام شخص بالتهجم على أم طليقته التي انفصل عنها منذ فترة وسدد لها طعنة بأداة حادة من نوع سكين جهة صدرها، وإصابتها بنزيف دموي حاد، الأمر الذي استدعى نقلها إلى المستشفى العام لمتابعة حالتها الصحية، ولا تزال تحت الملاحظة الطبية لتلقي العلاج.
وأضافت المصادر أن الشرطة تلقت بلاغًا بالواقعة وانتقلت فرق أمنية للموقع وتمكنت من القبض على الجاني وإيداعه قسم التوقيف بمركز الشرطة، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة لاستكمال مجريات التحقيق معه، كما تم تحريز الأداة التي استخدمها في الجريمة.
وتشير المعلومات إلى أن الجاني كان متزوجًا بابنة المجني عليها وانفصلا مؤخرًا ولديهما أولاد يسكنون مع أمهم بعد كسب الزوجة قضية خُلع رفعتها على زوجها.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر «عاجل»: قضية خُلع سبب طعن مواطن لأم طليقته في جازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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