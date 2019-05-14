جامعة جازان تعلن عن مواعيد القبول لبرامج البكالوريوس والدبلوم

أعلنت جامعة جازان عن مواعيد القبول للعام الجامعي 1440-1441هـ للراغبين في الالتحاق بالجامعة لدرجتي البكالوريوس والدبلوم من خريجي وخريجات المرحلة الثانوية.

وأوضح عميد القبول والتسجيل د. أحمد بن يحي فقيهي، أنه سيتم فتح بوابة القبول الإلكترونية يوم الأربعاء الموافق 16/10/1440هـ، ويستمر التقديم إلى يوم الأربعاء 30/10/1440هـ.

وبين فقيهي أن إعلان نتائج الترشيح سيتم يوم الاثنين الموافق 05/11/1440هـ, ومن ثم يتوجب على الطلبة تأكيد القبول أو الانسحاب عبر بوابة الجامعة الالكترونية، علمًا بأن آخر موعد لتأكيد القبول هو السبت الموافق 10 /11/1440هـ.

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وأضاف فقيهي أن القبول سيكون إلكترونيًا ولا يتطلب إرسال أي وثائق أو مستندات باستثناء الكشوفات الطبية للكليات التي تشترط ذلك.

وحث عميد القبول والتسجيل جميع الطلاب على ضرورة الاطلاع على كافة المستندات الخاصة بخطة القبول والالتزام بجميع المواعيد والتعليمات الخاصة بالتقديم والترشيح، والحرص على ترتيب جميع الرغبات المتاحة بدقة وإدخال بيانات تواصل صحيحة.

وأشار إلى أنه سيتم إتاحة خدمة تعديل القبول عن طريق البوابة الإلكترونية عبر أيقونة تعديل القبول ابتداء من يوم الأحد الموافق 25/ 11/1440هـ، وإلى الأربعاء الموافق 28/11/1440هـ، وذلك لمن يرغب في تغيير تخصصه وبشكل إلكتروني في حال توافر المقاعد ووفقاً لنسب القبول دون الرجوع للعمادة.

كما وتسعد العمادة بالرد على استفسارات القبول والمساعدة في حل جميع المشاكل التي قد تواجه الطالب المتقدم من خلال فريق دعمها الفني عبر أيقونة الدعم الفني في بوابة القبول.