سعود بن نايف يبارك افتتاح فرع لهيئة الصحفيين بالأحساء

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الإمارة مدير فرع هيئة الصحفيين بمحافظة الأحساء عادل بن سعد الذكرالله وعدد من أعضاء الهيئة‪.‬

وبارك افتتاح فرع هيئة الصحفيين السعوديين في الأحساء، والذي سيكون حاضناً للإعلاميين، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد في أداء رسالتهم الإعلامية.كما اطلع على تقرير عن أبرز الفعاليات التي نظمها فرع الهيئة خلال فترة إنشاءها في الثلاثة أشهر الماضية.

واستعرض أبرز البرامج التي قامت بها الهيئة ومنها زيارة مشروع وتطوير وسط العوامية لعدد من الإعلاميين والمثقفين للوقوف على المنجز الوطني.

من جانبه قدم الذكرالله شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه بكافة الإعلاميين والإعلاميات بالمنطقة.