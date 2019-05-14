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الحج العليا تبحث متابعة المشروعات والاستمرار في الرقي بالخدمات

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بحضور مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نائب رئيس لجنة الحج العليا الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وأمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رأس وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود، في جدة اجتماع لجنة الحج العليا.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بشؤون الحج والحجاج ومتابعة مشروعات الحج للاستمرار في الرقي بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في مختلف المجالات.

وفي ختام الاجتماع اتخذت عدد من التوصيات حيال ما جرى مناقشته للرفع بها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.


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