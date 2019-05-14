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إيقاف عروض الصيدليات لعملاء التأمين

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ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني الصيدليات المعتمدة لديه، بإيقاف العروض الترويجية التي تقدمها لعملاء شركات التأمين، والمشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني، وعدم العمل بها مرة أخرى.

وقال المجلس في تعميم موجّه إلى الصيدليات المعتمدة، إنه خلال الزيارات الميدانية لوحظ قيام بعـض الصيدليات بتقديم عـروض ترويجية خاصة لعملاء التأمين الصحي «المؤمن لهم»، عن طريق منح المؤمّن لهم مكافآت أو نقاطا يمكن استبدالها كمشتريات مجانية، عند قيامهم بصرف وصفة تأمين صحي لدى الصيدلية، مؤكدة أن هذا العرض والعروض المشابهة لها مخالفة للتأمين الصحي الإلزامي.


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