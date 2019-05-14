وقال المجلس في تعميم موجّه إلى الصيدليات المعتمدة، إنه خلال الزيارات الميدانية لوحظ قيام بعـض الصيدليات بتقديم عـروض ترويجية خاصة لعملاء التأمين الصحي «المؤمن لهم»، عن طريق منح المؤمّن لهم مكافآت أو نقاطا يمكن استبدالها كمشتريات مجانية، عند قيامهم بصرف وصفة تأمين صحي لدى الصيدلية، مؤكدة أن هذا العرض والعروض المشابهة لها مخالفة للتأمين الصحي الإلزامي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيقاف عروض الصيدليات لعملاء التأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.