واستغرب عدد من الموظفين وسكان حيي العليا والمعذر إغلاق تقاطع شارع العليا العام مع طريق مكة المكرمة بالاتجاهين شمال وجنوب، بدون الإعلان عن الإغلاق، كما تجاهلت حسابات 4 جهات معنية على «توتير» الرد على تساؤلات المواطنين المتضررين من إغلاق التقاطع، حيث التزمت حسابات كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأمانة الرياض، والمرور، إضافة إلى حساب مشروع قطار الرياض، بعدم الرد على الاستفسارات والانتقادات التي وجهها السكان والموظفون الذين تسبب إغلاق الطريق بتأخيرهم عن أعمالهم عدة ساعات.
ممرات المشاة
من الانتقادات التي وجهت إلى القائمين على مشروع قطار الرياض، والجهات المعنية، إضافة إلى إغلاق التقاطع بدون إعلان، عدم توضيح الطرق البديلة هو عدم تخصيص ممرات للمشاة، حيث أجبر الموظفون على إيقاف مركباتهم في الحارات المجاورة لطريق العليا والتوجه لأعمالهم سيرا على الأقدام والقفز من فوق الحواجز الخرسانية.
جهات حكومية وتضرر موظفوها من الإغلاق
1. وزارة الداخلية
2. النيابة العامة
3. هيئة المساحة الجيولوجية
4. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات
5. البريد السعودي
6. الدفاع المدني
كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق مفاجئ لتقاطع حيوي يربك موظفي
6 جهات حكومية بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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