حملة لترميم 30 منزلا بالشرقية

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، مساء أول من أمس، الحفل السنوي الأول لجمعية ترميم الخيرية، والذي أقامته لتكريم الداعمين والرعاة وشركاء النجاح، وذلك بفندق شيراتون الدمام، كما تم تدشين حملة «كل يوم بيت» خلال الحفل، والتي تهدف إلى جمع مبلغ ترميم منزل كل يوم من أيام رمضان المبارك، خلال إتاحة الفرصة للأفراد للتبرع عبر القنوات الإلكترونية الرسمية للجمعية، حتى يتم ترميم 30 منزلا بنهاية رمضان المبارك من المنازل الأكثر حاجة للترميم، والتي يعاني ساكنوها صعوبة العيش فيها وهي في وضع متهالك. كما أنه تم فتح المجال للحضور من رجال وسيدات الأعمال خلال الحفل للتبرع للجمعية، وقد بلغت التبرعات نحو 5 ملايين ريال. وأبدى الأمير سعود بن نايف سعادته بعد اطلاعه على المعرض المصاحب للحفل، وعلى أنشطة وأعمال المتطوعين والمتطوعات، وما يقدمه أبناء وبنات دوت الخليج من جهود تطوعية لخدمة مجتمعهم، مؤكدا أن الجمعية تعدّ الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وتقدم عملا فريدا في خدمة المجتمع.



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