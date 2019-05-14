7 إجراءات لمنع الحشرات بالحرم النبوي

وأشارت إلى أن برامج المكافحة والإجراءات تضمنت «توزيع 150 عاملا لإزالة الحشرات، وتعقيم الساحات، وتأمين 4 مكائن خاصة للشفط تم وضعها أمام أبواب الحرم القديم لضمان عدم دخول الحشرات للحرم، وتزويد العمالة بمقصات هيئت لهذا الغرض لمنع دخول الحشرات»، كما تم إغلاق القباب المتحركة في عموم توسعات المسجد النبوي، ومنع استخدام الرش بالمبيدات حفاظا على سلامة الزوار والمصلين، والاستعانة بعمالة مدربة مؤهلة لمباشرة مثل هذه الحالات.
عقود حديثة
تواصلت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة في الإدارة العامة للوقاية والصحة البيئية أعمال تنفيذ خطة مكافحة آفات الصحة العامة، عبر مشروع مكافحة الحشرات المهاجرة «صرصور الليل أو جندب الحقل»، والحشرات التكافلية من خلال أربعة عقود حديثة لـ(4) نطاقات، وهي نطاق بلدية الحرم وقباء والعقيق، ونطاق بلديات أحد والعيون والمليليح والمندسة، ونطاق بلديات العوالي والعاقول، والصويدرة، ونطاق بلديات البيداء وأبيار الماشي والفريش. حيث تُكثف الأمانة أعمالها في مواقع متعددة لمكافحة الجراد والجنادب السوداء، التي تسمى «صرصور الليل»، للسيطرة على البؤر الموجودة فيها.
الإجراءات الاحترازية
توزيع 150 عاملا لإزالة الحشرات
تعقيم الساحات
4 مكائن للشفط أمام أبواب الحرم القديم
مقصات لمنع دخول الحشرات
إغلاق القباب المتحركة
منع استخدام الرش بالمبيدات
الاستعانة بعمالة مدربة مؤهلة لمباشرة مثل هذه الحالات
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