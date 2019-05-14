الطابع الأندلسي يكسو فعاليات بساط الريح

دشنت رئيسة مجلس أمناء المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية «نرعاك» الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، أول من أمس، فعاليات المعرض السنوي «بساط الريح» في نسخته الـ20 في أرض المعرض والفعاليات بجدة، والذي ترعاه «دوت الخليج» إعلاميا، حيث شهد المعرض إقبالا كبيرا من سيدات الأعمال وصاحبات السمو وعدد من الزائرات اللاتي حرصن على التجول في المعرض والاستمتاع بالعروض المقدمة من الأسرة المنتجة والمشاركات.

وبلغ عدد المشاركات 160 مشاركة إلى جانب المشاركات الخارجية من دول الخليج من البحرين والكويت والإمارات، وتميز معرض بساط الريح في نسخة 20 بتصميم منفرد طغى عليه الطابع الأندلسي على كافة أرجاء المعرض، مما يعكس الجهود المبذولة من قبل هيئة الترفيه التي أسهمت هذا العام في وضع بصمتها على التصميم الداخلي للمعرض.

عمل مؤسسي

أشادت الأميرة عادلة بالعاملين في المجال الخيري لما فيه من منفعة للمستفيدين من الخدمات وسبب من أسباب الخير والرحمة والتكافل الاجتماعي، مضيفا أن المعرض يعتبر عملا مميزا تنظمه المؤسسة الخيرية الوطنية للرعاية الصحية المنزلية «نرعاك» لتوفير عوائد تسهم في الموارد التي تستفيد منها برامج المؤسسة، والمعرض نموذج راقٍ ومتقن يقام كل عام، ويعد مناسبة خيرية وواجهة متميزة.

فعاليات وطنية

أوضحت عضو مجلس الأمناء رئيسة المركز الإعلامي بالمعرض الدكتورة جواهر العبد العال، أن رسالة اللجنة العليا المنظمة للمهرجان تهدف وتطمح إلى تطوير وتشغيل جوانب المعرض وتقديم شركات وفعاليات وطنية ومحلية وخليجية وأسر منتجة، وتهيئة الاستثمار الجيد للشركات والمصانع الوطنية، ولتحقيق تنمية اقتصادية للمنطقة والعمل على توفير خدمات متكاملة تلبي احتياجات أبناء المنطقة والمقيمين والسياح والزوار.