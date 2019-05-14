توسعة التأهيل الطبي بحفر الباطن

أنهت صحة حفر الباطن توسعة مركز التأهيل الطبي، وذلك بهدف تطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين، والعمل على رفع جودتها، إذ تم توفير عيادة متكاملة لقسم الطب الطبيعي الذي يعنى بالوقاية وتشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز الحركي «العصبي العضلي العظمي» لمختلف الفئات العمرية، وتم دعمها بالكوادر الطبية المميزة، إضافة إلى تجهيز صالة للأطفال في قسم العلاج الوظيفي. ويقدم مركز التأهيل الطبي بحفر الباطن خدمات علاجية حديثة، منها استخدام «حقن بوتكس» مع حالات تصلب العضلات للمرضى من الأطفال ومرضى تأخر النمو وما بعد الجلطات والكسور، وبلغ عدد المستفيدين من «حقن بوتكس» منذ تفعيلها بالمركز أكثر من 306 مرضى. كما يقدم مركز التأهيل الطبي خدمة تفصيل وتركيب الجبائر الطبية للمرضى عن طريق قسم الطب الطبيعي، وقد أسهمت هذه الخدمة -بشكل كبير- في مساعدة المرضى، وتوفير الجهد وتكبّد عناء السفر إلى المدن الرئيسية، للحصول على هذه الخدمة.



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