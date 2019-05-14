20 جالية في بسمة خير بجدة

بمشاركة 20 جالية، يرعى أمين محافظة جدة صالح التركي انطلاق فعاليات المهرجان الخيري الثالث «بسمة خير حول العالم» الذي تنظمه الجمعية الخيرية النسائية الأولى بجدة اليوم الثلاثاء ولمدة 3 أيام، ويخصص ريعه للأطفال والأسر التي تدعمها الجمعية.

وأوضحت رئيسة الجمعية الدكتورة هالة الشاعر أن المهرجان هذا العام تشارك فيه أكثر من 20 جالية إسلامية من مختلف دول العالم، ويتضمن استعراضا لعادات وتقاليد مختلف الدول في رمضان وتقديم بعض العروض الفلكلورية ومائدة رمضانية عالمية. وأشارت إلى أن من بين الفعاليات عرض «القرقاعون» البحرينى و«المسحراتي» من فلسطين والسودان وعرض «السامون» الإندونيسي، فضلا عن عرض للملابس التراثية. وأكدت الدكتورة هالة، أن اليوم الأول الإثنين سيكون مخصصا للنساء فقط، أما اليومان الأخيران من المهرجان سيكونا مفتوحين لحضور الرجال والنساء. وأضافت أن الجمعية تحتضن 1200 طفل و400 أسرة سنويا تقدم لها الدعم المادي والتعليمي.