فتح باب القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية

واشترطت الكلية للقبول أن يكون التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية على الرابط : www.kkmar.gov.sa، وتعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسئولية المتقدم بالطلب، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي لتلك المعلومات.
وأوضحت الكلية أن نتائج القبول المبدئي ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني .. ولمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكن زيارة موقع اللجنة الإلكتروني أو الاتصال على : 0114918329 .
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