وأشارت المصادر إلى أن المطلوبين الأمنيين يستغلون عادة الأشخاص المشتبه فيهم للارتباط بهم وبمخططاتهم الإرهابية عبر إقناعهم بمواصلة العمليات الإجرامية والتخفي والهروب ليكونوا مساعدين ومعاونين لهم في عملياتهم،.
موقع واحد
أوضح أستاذ علم الجريمة والإرهاب في جامعة القصيم البروفيسور يوسف الرميح لـ«دوت الخليج»، أن تجمع خلية إرهابية في موقع واحد يدل على أن الفكرة والمخطط جاهزان ومتخمران لتنفيذ عمل إرهابي، وغالبا يبدأ التجمع واحدا تلو الآخر حتى يكتمل العدد مع جاهزية العملية والتنفيذ، موضحا أن الخلية لا بد أنها أتت للموقع لتطبيق العملية المخطط لها وانتظار الأوامر، ولكن الضربة الاستباقية كانت في الوقت المناسب.
01
محاولة إخفاء الشكل والملامح
02
حمل أشياء مشبوهة
03
الدخول والخروج في أوقات بعيدة عن الرقابة
04
التواجد في تجمعات مشبوهة
05
محاولة البعد عن التجمعات السكنية المزدحمة
06
إخفاء الهوية
كانت هذه تفاصيل خبر 6 سمات للاشتباه في الإرهابيين بالأحياء السكنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.