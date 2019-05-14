كشفت مصادر مطلعة لـ«دوت الخليج» ارتباط خلية سنابس التي تم ضبطها السبت الماضي والقضاء على 8 عناصر منها بعدد من المطلوبين الأمنيين المعلن عنهم في قوائم وزارة الداخلية، حيث تم رصد وضبط المجموعة ضمن عملية متابعة ومراقبة المطلوبين وتكشف وجود تنسيق بينهم وبين عناصر أخرى، مضيفة أن العناصر الأخرى المتعاونين مع المطلوبين هم من المشتبه بهم في أحداث سابقة، وتم استدعاؤهم من قبل الجهات الرسمية إلا أنهم لم يسلموا أنفسهم واستخدموا أسلوب التخفي للهروب من الجهات الأمنية. وحدد مختصون 6 سمات للاشتباه في الإرهابيين بالأحياء السكنية.

وأشارت المصادر إلى أن المطلوبين الأمنيين يستغلون عادة الأشخاص المشتبه فيهم للارتباط بهم وبمخططاتهم الإرهابية عبر إقناعهم بمواصلة العمليات الإجرامية والتخفي والهروب ليكونوا مساعدين ومعاونين لهم في عملياتهم،.

موقع واحد

أوضح أستاذ علم الجريمة والإرهاب في جامعة القصيم البروفيسور يوسف الرميح لـ«دوت الخليج»، أن تجمع خلية إرهابية في موقع واحد يدل على أن الفكرة والمخطط جاهزان ومتخمران لتنفيذ عمل إرهابي، وغالبا يبدأ التجمع واحدا تلو الآخر حتى يكتمل العدد مع جاهزية العملية والتنفيذ، موضحا أن الخلية لا بد أنها أتت للموقع لتطبيق العملية المخطط لها وانتظار الأوامر، ولكن الضربة الاستباقية كانت في الوقت المناسب.

01

محاولة إخفاء الشكل والملامح

02

حمل أشياء مشبوهة

03

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الدخول والخروج في أوقات بعيدة عن الرقابة

04

التواجد في تجمعات مشبوهة

05

محاولة البعد عن التجمعات السكنية المزدحمة

06

إخفاء الهوية