السعودية اليوم / لجنة القبول و التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية تفتح باب القبول والتسجيل بالكلية للعام 1440 هـ



الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أعلنت كلية الملك خالد العسكرية اليوم, فتح باب التسجيل لحملة شهادة الثانوية العامة لهذا العام 1440 هـ, اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء ويستمر حتى يوم الأثنين 15 من الشهر الجاري حسب تقويم أم القرى .

واشترطت الكلية للقبول أن يكون التسجيل إلكترونياً على موقع لجنة القبول والتسجيل لكلية الملك خالد العسكرية على الرابط : www.kkmar.gov.sa , وتعبئة النماذج الموجودة في الموقع بالمعلومات الصحيحة المطلوبة على أن تكون هذه المعلومات تحت مسئولية المتقدم بالطلب ، ولن ينظر في أي طلب غير مستوفي لتلك المعلومات .

وأوضحت الكلية أن نتائج القبول المبدئي ستعلن على الموقع الإلكتروني للجنة القبول والتسجيل وعن طريق رسائل الجوال والبريد الإلكتروني .

ولمعرفة شروط التسجيل والقبول يمكن زيارة موقع اللجنة الإلكتروني أو الاتصال على : 0114918329 .

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