السعودية اليوم / جامعة الطائف تعلن وظائف للسعوديين من الجنسين في 78 تخصصًا



الطائف 09 رمضان 1440 هـ الموافق 14 مايو 2019 م واس

أعلنت جامعة الطائف اليوم، حاجتها لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية المشغولة بمتعاقدين على مرتبة "أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد" بسعوديين من الجنسين في 78 تخصصًا.

وأوضحت الجامعة أن استقبال طلبات القبول سيبدأ على موقع الجامعة الإلكتروني (www.tu.edu.sa) اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء، ويستمر إلى يوم الثلاثاء الموافق 16 من الشهر نفسه.

وبينت جامعة الطائف أن شروط القبول: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، والأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وأن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاثة (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه "أو ما يعادلها") متوافقًا.

كما اشترطت أن تكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها المتقدم من طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وأن لا يقل المعدل في المراحل الثلاث عن جيد جدًا للجامعات التي تمنح تقديرًا، ويفضل أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي، وألا يتجاوز عمره 45 عامًا عند التقديم، كما يفضل أن يكون المتقدم غير ملتحق بوظيفة حكومية.

وأشارت الجامعة إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم تشمل صورة من الهوية الوطنية، والسيرة الذاتية، وصورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه)، وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة)، وصورة من الخبرات الأكاديمية والنشر العلمي.

ونبهت جامعة الطائف إلى ضرورة التأكد من مطابقة التخصص في المؤهل العلمي لما هو معلن عنه، إذ سيتم استبعاد أي طلب لا يستوفي هذا الشرط، وأن أي متقدم لا يقوم بتعبئة نموذج طلب الالتحاق على موقع الجامعة يعتبر طلبه لاغيًا، كما سيستبعد أي طلب يتضمن معلومات غير صحيحة.

وشددت الجامعة على ضرورة الحرص على رفع كامل المستندات المطلوبة للنظر في الطلب، إذ ستضطر الجامعة آسفة لاستبعاد أي طلب لا يتضمن المستندات المطلوبة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.