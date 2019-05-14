السعودية اليوم / مصرع 3 أشخاص على الأقل في ثلاث انفجارات بمدينة جلال آباد الأفغانية



كابول 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح اليوم إثر ثلاثة انفجارات هزت مدينة جلال آباد شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم حاكم إقليم ننكرهار، عطاء الله خوقياني إن الانفجارات نجمت عن متفجرات زرعت في الميدان المزدحم الذي توجد به سوق بالمدينة وإن عددًا من المصابين نقلوا إلى المستشفى.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات على الفور.

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