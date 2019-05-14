السعودية اليوم / موفد الشؤون الإسلامية بالنيبال يتحدث عن أهمية رمضان وفضله



الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

ألقى موفد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجمهورية نيبال الشيخ عمر بن هاشم البرزنجي الداعية بمركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة خطبة الجمعة الماضية، عن أهمية رمضان وفضله وذلك في مسجد التوحيد بمنطقة كفل وستو بجمهورية نيبال.

وتحدث الشيخ خلال الخطبة التي حضرها جمع غفير من المصلين عن أهمية رمضان وفضله وأن صوم رمضان أحد أركان الإسلام، قد فرضه الله بقوله: "يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون"، وإنه موسم عظيم لفعل الخيرات، وتكفير السيئات، مشدداً على أهمية التزود فيه من صالح الأعمال.

وتأتي هذه الخطبة ضمن الفعاليات المصاحبة لبرنامج الإمامة وتحظى بدعم ومتابعة مباشرة من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ الذي يؤكد على أهمية رسالة البرنامج في تبصير الناس بأمور دينهم وما يقربهم من ربهم تبارك وتعالى، إلى جانب تعزيز قيم وسطية الإسلام وسماحته في نفوسهم.

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23:50ت م

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