السعودية اليوم / أندية الأحياء في السيح والدلم والهياثم تجذب الشباب خلال ليالي رمضان



السيح 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

تشهد أندية الأحياء التابعة لتعليم الخرج خلال ليالي شهر رمضان المبارك، إقبالًا كبيرًا من الشباب للاستفادة من مختلف الفعاليات والبرامج النوعية المقامة في السيح والدلم والهياثم.

‏وتقدم أندية الأحياء جملة من الفعاليات والبرامج الهادفة إلى تطوير قدرات الطلاب وتحفيزهم لاستثمار أوقات الفراغ، وتنمية القيم والاتجاهات الصحيحة وحمايتهم فكريًا.

وتهتم هذه الأندية بتنمية العمل التطوعي وخدمة المجتمع، وبناء الشخصية المتكاملة والمنتجة القادرة على تحمل المسؤولية، والمساهمة بفعالية في خدمة الدين والوطن، إضافة إلى رفع المستوى الثقافي للطلاب من خلال المشاركة في البرامج الثقافية والاجتماعية متنوعة الأهداف، وغيرها من البرامج الترويحية والمحاضرات والملتقيات.

‏ودعت إدارة تعليم الخرج أولياء أمور الطلاب إلى تشجيع أبنائهم على التسجيل بأندية الأحياء والأندية الموسمية في السيح والدلم والهياثم واليمامه والسلميه ونعجان، خلال صيف هذا العام ومشاركتهم في فعالياتها وبرامجها المتنوعة في مضامينها لاستثمار أوقاتهم بالنفع والفائدة.

// انتهى //

23:44ت م

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