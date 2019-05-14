السعودية اليوم / أمير الجوف يستقبل المواطنين والمسؤولين وشيوخ القبائل بالمنطقة



سكاكا 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، بصالة الاستقبال الكبرى بقصره في مدينة سكاكا اليوم، جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل بالمنطقة، الذين قدموا للسلام على سموه.

كما استقبل سمو أمير الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه .

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري، ووكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، والمستشار الخاص لسمو أمير المنطقة الدكتور أحمد بن محمد السناني، ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.

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23:39ت م

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