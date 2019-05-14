السعودية اليوم / المديرية العامة للسجون تحصل على شهادة مطابقة نظام إدارة الجودة



الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

حصلت المديرية العامة للسجون ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات على شهادة مطابقة نظام إدارة الجودة وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO، المصنفة في موقع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة

ويأتي حصول المديرية العامة للسجون على شهادة مطابقة نظام إدارة الجودة ضمن خطة عمل شاملة بدأت بعد إطلاق الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مطلع هذا العام ضمن محورها التقني، وذلك لتلبية متطلبات المواصفة القياسية الدولية بهدف تقديم حلول تقنية المعلومات للمستفيدين من خدمات السجون بما يحقق رضى العملاء والتحسين والتطوير المستمر للخدمات المقدمة لهم بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسجون .

وأكد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات اللواء الدكتور يحيى بن دماس الغامدي أن هذه الجائزة تأتي تقديراً للجهود التقنية المنظمة والمستحدثة في المديرية التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بجودة العمل وتسخير التقنية لتسهيل الإجراءات وإنجاز العمل للجمهور الخارجي والداخلي للمديرية العامة للسجون تماشياً مع الرؤية الوطنية الطموحة 2030م التي تحث دائماً على تطوير أداء الإدارات الحكومية المختلفة .

// انتهى //

23:34ت م

0235



الرياض 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واسحصلت المديرية العامة للسجون ممثلة بالإدارة العامة لتقنية المعلومات والاتصالات على شهادة مطابقة نظام إدارة الجودة وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO، المصنفة في موقع هيئة المواصفات والمقاييس والجودة السعودية (SASO).ويأتي حصول المديرية العامة للسجون على شهادة مطابقة نظام إدارة الجودة ضمن خطة عمل شاملة بدأت بعد إطلاق الخطة الإستراتيجية للمديرية العامة للسجون التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية مطلع هذا العام ضمن محورها التقني، وذلك لتلبية متطلبات المواصفة القياسية الدولية بهدف تقديم حلول تقنية المعلومات للمستفيدين من خدمات السجون بما يحقق رضى العملاء والتحسين والتطوير المستمر للخدمات المقدمة لهم بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للسجون .وأكد مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات اللواء الدكتور يحيى بن دماس الغامدي أن هذه الجائزة تأتي تقديراً للجهود التقنية المنظمة والمستحدثة في المديرية التي نسعى من خلالها إلى الارتقاء بجودة العمل وتسخير التقنية لتسهيل الإجراءات وإنجاز العمل للجمهور الخارجي والداخلي للمديرية العامة للسجون تماشياً مع الرؤية الوطنية الطموحة 2030م التي تحث دائماً على تطوير أداء الإدارات الحكومية المختلفة .// انتهى //23:34ت م0235

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