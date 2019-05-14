السعودية اليوم / السديس يجتمع بقيادات الرئاسة لمناقشة الاستعدادات للعشر الأواخر



مكة المكرمة في 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

اجتمع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, بأصحاب الفضيلة, ووكلاء الرئيس العام, ومديري العموم ومساعديهم لمناقشة الاستعدادات للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالحضور, مشيدًا بالدور الذي يقدمونه في خدمة ضيوف الرحمن، مستعرضًا ما تم إنجازه وتحقيقه من مهام وأعمال من بداية الشهر، ومناقشة استعدادات الرئاسة للعشر الأواخر من هذا الشهر الكريم.

وشدد معاليه على تكثيف الجهود الإشرافية والميدانية، والتنسيق المستمر والمتواصل بين الإدارات والجهات الحكومية والقطاعات الخاصة, وذلك لينعم ضيوف الرحمن بكافة الخدمات التي تساعدهم وتسهل لهم أداء مناسكهم براحة وطمأنينة.

وفي ختام الاجتماع حُدد عدد من التوصيات بشأن تقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله العتيق، وذلك بمتابعة مستمرة للأعمال خلال الشهر الفضيل، بما يحقق تطلعات وجهود القيادة الرشيدة - حفظهم الله - في العناية بالحرمين الشريفين وتقديم أعلى مستويات الخدمة للمعتمرين والمصلين.

// انتهى //

23:21ت م

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