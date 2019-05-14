

بوخارست 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان اليوم, حفل الإفطار السنوي بمناسبة شهـر رمضان المبارك بفندق الماريوت بالعاصمة الرومانية بوخارست.

حضر حفل الإفطار مفتي جمهورية رومانيا، والنائب البطريكي المطران يرونيم سينايتول، وعدد من المسؤولين الرومانيين، وسفراء الدول العربية والإسلامية المعتمدون لدى جمهورية رومانيا, ورؤساء الجمعيات والمراكز الإسلامية, والطلبة السعوديون ومنسوبو السفارة.

// انتهى //

23:21ت م

0231





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا يقيم حفل الإفطار السنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.