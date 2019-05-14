السعودية اليوم / أمير تبوك يستقبل الحجيلي والثبيتي بعد صدور قرار تكليفهم بمهامهم الجديدة



تبوك 08 رمضان 1440 هـ الموافق 13 مايو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه بالإمارة اليوم، أحمد بن مبروك الحجيلي وذلك بعد صدور قرار سموه بتكليفه وكيلًا للإمارة للشؤون الأمنية، ويوسف بن صابر الثبيتي بعد صدور قرار سموه بتكليفه وكيلًا مساعدًا للحقوق بالإمارة.

وفي بداية اللقاء، هنأهم سموه, سائلًا المولى القدير لهم التوفيق في الأعمال والمهام الموكلة لهم، مؤكدًا سموه أهمية العمل الدؤوب المخلص ومضاعفة الجهود بالشكل الذي يخدم المواطن ويحقق تطلعاته، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.

وأعرب الحجيلي والثبيتي عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة تبوك على الثقة الغالية، متمنين أن يكونوا عند حسن الظن وتطلعات سموه.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

// انتهى //

23:19ت م

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