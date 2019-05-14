انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن تقول إن إيران "متورطة" بتفجيرات السفن بالإمارات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 14 مايو 2019 12:50 صباحاً - قالت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن إيران متورطة في التفجيرات التي استهدفت السفن التجارية في الإمارات.

ونقلت وكالة "الاسوشيتد بريس"، عن مسؤول أمريكي قوله، "إن التقييم الأولي يشير لتورط إيران في التفجيرات التي استهدفت السفن قبالة الفجيرة".

وكان مسؤول أميركي، قال يوم الاثنين، إن الجيش يساعد في التحقيقات المتعلقة باستهداف السفن قبالة إمارة الفجيرة بناء على طلب من الإمارات.

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ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية طلب عدم كشف اسمه، أن الجيش الأميركي يساعد في التحقيقات المتعلقة بحادث تخريب السفن قبالة إمارة الفجيرة.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران برايان هوك إن بلاده سعيدة بتقديم المساعدة التي طلبها الإماراتيون لإجراء التحقيقات، مضيفاً أن "سياستنا الخارجية تسعى إلى إزالة كل القوات الخاضعة لسيطرة إيران من سوريا".

وكانت الإمارات أعلنت يوم الأحد الماضي، تعرض أربع سفن تجارية، للتخريب قرب إمارة الفجيرة على مشارف مضيق هرمز.

وثمة حالة من التوتر في منطقة الخليج، إذ أرسلت الولايات المتحدة مؤخراً حاملة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" إلى المنطقة.