السعودية | مشروع لإعفاء الأوقاف الخاصة من الضرائب والرسوم

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 3 دقائق - 1:00 صباحًا, 14 مايو 2019 م
المناطق - الرياض
تعكف الهيئة العامة للأوقاف، بالتعاون مع هيئة الزكاة والدخل، على دراسة مشروع لإعفاء الأوقاف الخاصة من الضرائب والرسوم.
وقال عبدالرحمن العقيل نائب محافظ الهيئة العامة للأوقاف؛ إن الإعفاءات الزكوية والضريبية والرسوم الحكومية على الأوقاف الخاصة، ما زالت قيد البحث مع الجهات الرسمية، إذ جار العمل على دراسة مشروع إعفاء الأوقاف الخاصة من الزكاة والضرائب والرسوم مع هيئة الزكاة والدخل.
وأضاف وفقا لـ”الاقتصادية” : “ستكون هذه العوامل فيما لو صدرت من أكبر المحفزات لتطوير قطاع الأوقاف في المملكة، وسينعكس أثر ذلك على التنمية الاجتماعية والاقتصادية وزيادة مساهمة قطاع الأوقاف بالناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر وملحوظ خلال الفترة المقبلة”.
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