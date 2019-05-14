«الخنازير الأفريقية» تغزو فيتنام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - هانوي

عثرت السلطات الفيتنامية الأسبوع الماضي على إصابات بإنفلونزا الخنازير الأفريقية، في إقليمي بينه دونج، ودونج ناي، الواقعين بالقرب من مدينة هو تشي منه، بعد أن سجلت انتشار المرض في شمال وسط البلاد.

وقال وزير الزراعة والتنمية الريفية، نجوين شوان كونج، في مؤتمر صباح أمس «إن تاريخ صناعة الماشية في العالم وفي فيتنام، لم يكن مضطرا أبدا للتعامل مع مثل هذه الأمراض الخطيرة».

وبحسب التقرير الصادر عن اللجنة التوجيهية الوطنية للوقاية والسيطرة على المرض المعروف أيضا بـ «كوليرا الخنازير»، فقد وصل المرض في 12 مايو إلى 29 إقليما ومدينة من أصل 64.