«كيلينج ايف» يهيمن على جوائز السينما البريطانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب ا - لندن هيمن مسلسل» كيلينج ايف» على جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون «البافتا»، بحصوله على ثلاث جوائز من ضمن خمسة ترشيحات. وفازت الممثلة جودي كومر بجائزة أفضل ممثلة، بعد أن حازت إشادات النقاد لأدائها شخصية القاتلة فيلانيلي التي تعجب بشدة بالعميلة الاستخباراتية ايف بولاستري. Advertisements وحازت الكاتبة فيبي جائزة أفضل مسلسل درامي عن مسلسل «كيلينج ايف»، والممثلة فيونا شو جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في المسلسل. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن الممثل بنديكت كومبرباتش فاز بجائزة أفضل ممثل رئيسي عن دوره في مسلسل باتريك ميرلروس. وجسد كومبرباتش في المسلسل شخصية شخص مدمن للمخدرات. وحاز الممثل بن ويشاو جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في مسلسل «ايه فيري انجليش سكاندل».



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