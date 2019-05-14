البرازيل تسجل 10 آلاف جريمة في 3 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بوينس أيريس

أظهرت الإحصاءات البرازيلية التي نشرت أمس تراجعا في أعداد الجرائم بواقع 24 % لتصل إلى 10324 في الربع الأول من العام.

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وجرى ربط هذا الاتجاه بالتعاون الوثيق بين أجهزة الأمن المختلفة إلى السياسات الحكومية المناهضة للعنف وخفض التوتر بين عصابات الجريمة.

وتجمع الإحصاءات بشكل دوري من جانب مجموعة «جلوبو» الإعلامية وجامعة ساو باولو و»منتدى الأمن العام» البحثي.

ومما لا شك فيه أن البرازيل إحدى أكثر الدول عنفا. فجرى تسجيل مقتل 51589 شخصا في أكبر دولة بأمريكا اللاتينية.