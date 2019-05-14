«أفنجرز: إند جيم» يواصل تصدر إيرادات السينما الأمريكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لوس أنجلوس تصدر الجزء الرابع من سلسلة أفلام المغامرات «أفنجرز»، والذي يحمل عنوان «أفنجرز: إند جيم» أو (المنتقمون: نهاية اللعبة) إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثالث على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما. وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود، من بينهم روبرت داوني جونيور وبنديكت كومبرباتش وسكارليت جوهانسون ومارك روفالو، إيرادات بلغت 05ر63 مليون دولار. وجاء في المركز الثاني فيلم الفنتازيا والغموض والكوميديا «بوكيمون: ديتكتيف بيكاتشو»، محققا إيرادات بلغت 58 مليون دولار، فيما حل ثالثا فيلم الكوميديا «ذا هوستيل»، محققا إيرادات بلغت 53ر13 مليون دولار. وحل فيلم الرعب والإثارة «ذا إنترودر»، رابعا بإيرادات 6ر6 ملايين دولار. وجاء فيلم الكوميديا والرومانسية «لونج شوت» خامسا بإيرادات 125ر6 ملايين دولار.



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