9 أندية بشاطئية اليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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تنطلق اليوم منافسات بطولة الاتحاد السعودي لكرة اليد الشاطئية بنسختها الثانية، وتستمر 6 أيام على ملاعب نادي الخليج بسيهات، وذلك بمشاركة 9 أندية.
ووزعت الأندية على 3 مجموعات، حيث ضمت المجموعة الأولى، مضر والهداية والصفا، وضمت المجموعة الثانية، الخليج والسلام والنور، فيما ضمت المجموعة الثالثة، المحيط والهدى والترجي.
ويشهد اليوم الأول من البطولة 3 مباريات، حيث سيلعب مضر مع الهداية، تتبعها مباراة الخليج مع السلام، وستختتم مباريات الجولة الأولى بمواجهة ستجمع المحيط مع الهدى.
وسيلعب دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، وستتأهل الأندية الحاصلة على المركز الأول من كل مجموعة إلى الدور النهائي الذي سيلعب بينها بنظام الدوري من دور واحد.
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