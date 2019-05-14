الخميس نهائي تنس الناشئين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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يقيم الاتحاد السعودي للتنس نهائي بطولة الأندية الممتازة للناشئين الخميس المقبل في مدينة الرياض، على ملاعب معهد إعداد القادة بمشاركة 8 أندية هي: الجيل والزلفي والفيصلي ونجد والمحيط والقارة والاتحاد والهلال. وسيدير المنافسات 18 حكما برئاسة الحكم يوسف الطريف.
من جانب آخر يقيم اتحاد اللعبة المعسكر التدريبي الداخلي لـ 21 لاعبا لفئات (10 - 12- 16 عاما) في مدينة الرياض خلال الفترة من 11- 21 رمضان تحت إشراف المدرب تركي العويران، حيث يهدف المعسكر للاستعداد للمشاركات الخارجية المقبلة.
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