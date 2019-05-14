رؤية سوفت بنك يستثمر في جرينسيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشفت مجموعة جرينسيل كابيتال للتمويل أمس أن صندوق «رؤية سوفت بنك» التابع لشركة سوفت بنك، استثمر 800 مليون دولار في الشركة البريطانية.

وقالت جرينسيل التي تقدم التمويل للشركات «إنها تنوي استغلال جزء من الأموال، لتسريع خطى التوسع في البرازيل، ودخول أسواق مثل الصين والهند، فضلا عن دخول قطاع تمويل رأس المال العامل» .

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والاستثمار المقدم من صندوق رؤية سوفت بنك، وهو من أكبر المستثمرين في التكنولوجيا عالميا والذي تعد السعودية أكبر المساهمين فيه، يأتي بعد أشهر من استثمار 390 مليون دولار في بنك بريطاني جديد هو «أوك نورث».

وأوردت وكالة «بلومبيرج» أمس الأول أن أحدث جولة جمع تمويل قيمت «جرينسيل» عند 3.5 مليارات دولار.

وأسس ليكس جرينسيل، وهو مسؤول مصرفي تنفيذي سابق، شركة «جرينسيل» في 2011 مع مستثمرين من مؤسسات عالمية، وتقدم الشركة التمويل لأكثر من ثمانية ملايين عميل في 60 دولة.

وبحسب الوكالة، فإن جمع التمويل يأتي بعد نحو عام من استثمار شركة الاستثمار المباشر «جنرال أتلانتيك» 250 مليون دولار في الشركة.