عودة ضخ مياه الشرقية خلال الأسبوع الحالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عودة الإنتاج والضخ إلى المعدلات الطبيعية خلال هذا الأسبوع بعد تعرض الأنبوب المغذي لمياه المنطقة الشرقية إلى كسر مفاجئ، مما تسبب في فقد كميات من المياه تقدر بـ (500) ألف م3 يوميا.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أمس أنها عملت على تخفيف أثر هذا الانقطاع للمياه بضخ كميات إضافية من مصادر الإنتاج التابعة لها بمقدار (125) ألف م3.