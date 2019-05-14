السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض
توقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عودة الإنتاج والضخ إلى المعدلات الطبيعية خلال هذا الأسبوع بعد تعرض الأنبوب المغذي لمياه المنطقة الشرقية إلى كسر مفاجئ، مما تسبب في فقد كميات من المياه تقدر بـ (500) ألف م3 يوميا.
وأوضحت المؤسسة في بيانها أمس أنها عملت على تخفيف أثر هذا الانقطاع للمياه بضخ كميات إضافية من مصادر الإنتاج التابعة لها بمقدار (125) ألف م3.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة ضخ مياه الشرقية خلال الأسبوع الحالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.