إطلاق سراح 78 سجينا شملهم العفو في حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بمتابعة من أمير منطقة حائل عبدالعزيز بن سعد أطلقت لجنة العفو بالمنطقة منذ بداية دخول رمضان حتى الآن 78 سجينا من سجناء الحق العام بالمنطقة، منهم 32 سجينا أطلق سراحهم في أول أيام الشهر الفضيل، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالعفو عن سجناء الحق العام بمناسبة رمضان المبارك.

وتواصل لجنة العفو المشكلة من الجهات ذات العلاقة بالمنطقة من الإمارة والشرطة والسجون والمخدرات والجوازات أعمالها بشكل مستمر لدراسة معاملات السجناء وإطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو.